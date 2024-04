Kein Grimme Online Award 2024? Grimme-Institut sucht immer noch neue Leitung

Hinter den Kulissen rumort es ausgerechnet im 50. Jubiläumsjahr des Preises gewaltig: Die nach rund zehn Jahren ausscheidende Gerlach fehlt krankheitsbedingt, wie sie in einem Abschiedsbrief an die Mitarbeiter angekündigt hat. Ihr Büro hat sie schon vor mehr als einem Monat leer geräumt. Eine Nachfolge wurde noch nicht gefunden. Um die Lücke zu überbrücken, soll vom Mai an ein Interims-Geschäftsführer aus dem Kreis der Grimme-Gesellschafter kommissarisch die Führung übernehmen, hieß es auf Nachfrage seitens der Gesellschafter.