Ronaldo und zwei Bundesliga-Profis dabei : DFB-Gegner Portugal gibt EM-Kader bekannt

Köln Titelverteidiger Portugal hat seinen Kader für die EM-Endrunde bekanntgegeben. Neben Superstar Cristiano Ronaldo stehen auch zwei Bundesliga-Profis im Aufgebot vom Vorrundengegner der DFB-Elf.

Superstar Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot von Titelverteidiger Portugal bei der Fußball-EM an. Neben dem Angreifer vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin berief Trainer Fernando Santos in Raphael Guerreiro von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund und dem Frankfurter Andre Silva auch zwei Bundesliga-Profis in seinen 26-köpfigen Kader für die Endrunde (11. Juni bis 11. Juli).