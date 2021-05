Live bei Magenta TV : Gladbachs Stimme bei der EM

Düsseldorf Fohlenradio-Kommentator Christian Straßburger kommentiert erstmals EM-Spiele. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung. Und er wird auch speziell auf die Gladbacher Spieler schauen, nicht nur auf die im DFB-Trikot.

Christian Straßburger sagt über sich selbst, er sei nicht nah am Wasser gebaut, er weine wirklich selten. Aber als er vor einiger Zeit einen Anruf von Magenta TV bekommen habe, da hatte er „ein paar Minuten Tränen in den Augen“, sagt der 32-Jährige. Bei diesem Anruf wurde Straßburger mitgeteilt, er sei dabei bei der Europameisterschaft. Als Kommentator für das Fernsehen.

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagt Straßburger. Schon als Jugendlicher habe er immer kommentiert, bei Konsolenspielen „haben meine Freunde aufgestöhnt“, sagt er. Als er elf Jahre alt war, habe er ein Aufnahmegerät geschenkt bekommen, damit stundenlang Sendungen aufgenommen, sich Moderationskarten gebastelt, in seinem Kinderzimmer moderiert und kommentiert. „Wenn ich heute in eine Kamera gucke, dann erinnere ich mich sehr oft an damals, als ich auf die Wand geschaut habe und mir gesagt habe, da ist eine Kamera. Und es beruhigt einen wirklich sehr. Das ist das Gleiche wie im Kinderzimmer, nur dass jetzt Leute wirklich zugucken. Das gibt mir eine gewisse Ruhe“, sagt er.