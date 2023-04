Champions League im TV So sehen Sie das Viertelfinale des FC Bayern live

Zu den noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften gehört auch der FC Bayern München. Der Rekordmeister setzte sich im Achtelfinale gegen Paris St. Germain durch und bekommt es im Viertelfinale mit dem von Ex-Trainer Pep Guardiola trainierten Manchester City zu tun. Dort kommt es besonders darauf an, das „Tormonster“ Erling Haaland zu stoppen. Der ehemalige Dortmunder hat in seiner ersten Saison in Manchester bislang in 38 Einsätzen 44 Tore geschossen. Wird er auch gegen die Bayern treffen? Zu sehen ist das ausschließlich per Livestream.