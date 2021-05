Deutscher EM-Kader : Löw holt Müller und Hummels zurück – auch Volland und Günter dabei

Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw hat das Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer verkündet. Die deutsche Nationalmannschaft besteht bei dem Turnier aus 26 Spielern – es gibt Rückkehrer und Überraschungen.

Thomas Müller hob mit einem Lausbuben-Grinsen den Daumen vor dem Fernseher, Mats Hummels postete sofort ein Bild in der Nationalmannschaftsjacke. Die vor zwei Jahren aussortierten Weltmeister reagierten mit viel Vorfreude und ohne zur Schau gestellte Genugtuung auf die Rolle rückwärts von Joachim Löw. Gemeinsam mit den 24 weiteren EM-Fahrern inklusive der Kader-Überraschungen Kevin Volland und Christian Günter wollen sie dem scheidenden Bundestrainer einen goldenen Abschied bescheren. "Die Chance, den EM-Titel zu holen, reizt mich sehr", sagte Müller.

In 90 Minuten plus Nachspielzeit verkaufte der angriffslustige Löw sein Umdenken voller Selbstbewusstsein. "Wir haben gesagt, dass wir alles nochmals auf den Kopf stellen, jeden Stein umdrehen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und alles dem Erfolg unterzuordnen", sagte Löw bei seiner Live-Präsentation aus Frankfurt/Main. "Einen Umbruch komplett abzubrechen, macht keinen Sinn. Aber man kann ihn mal unterbrechen", betonte der 61-Jährige: "Uns haben in einigen Spielen Stabilität und Erfahrung gefehlt. Müller und Hummels haben eine sehr starke Saison gespielt, sie können führen."