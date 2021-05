Trainer Enrique gibt Kader bekannt : Spanien ohne Ramos und Real-Profi zur EM

Madrid EM-Aus für Spaniens Kapitän. Sergio Ramos im 24-köpfigen Aufgebot von Trainer Luis Enrique. Damit fährt Spanien erstmals ohne einen Real-Profi zu einem großen Turnier.

Spanien trifft in der EM-Gruppe E zunächst am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni ist Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski der zweite Gegner, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei. Alle drei Spiele finden in Sevilla statt.