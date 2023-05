Trainerwechsel in der Bundesliga: Trennung von Borussia und Farke soll beschlossene Sache sein

Nun muss Virkus in seiner anderthalbjährigen Tätigkeit als Sportdirektor schon den zweiten Trainer suchen. Fündig werden könnte er dabei im eigenen Klub. Nach Informationen unserer Redaktion soll Eugen Polanski Borussias Top-Kandidat auf den Trainerposten sein. Der 37-Jährige hat seine erste Saison mit der U23 auf dem dritten Platz in der Regionalliga West abgeschlossen und nimmt gerade am DFB-Lehrgang teil, um die Uefa-Pro-Lizenz zu erlangen. Damit erfüllt Polanski die Voraussetzungen, sofort einen Bundesliga-Klub übernehmen zu können.