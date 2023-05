Bester Gladbach-Schütze gegen Bayer Lars Stindl trifft noch zwei Lieblingsgegner

Lars Stindl hat seinen Job gemacht. Er hat als Joker getroffen beim 2:5 der Borussen in Dortmund, er hat seinem Team fast sogar noch Hoffnung gegeben, BVB-Torwart Gregor Kobel indes verhinderte das 3:4, Gladbach kassierte noch das fünfte Gegentor. Doch für Stindl persönlich war es ein Fortkommen. Er schoss sein 61. Tor für Gladbach in der Bundesliga, damit zog er mit Hans-Günter Bruns gleich und ist Achter in dieser Wertung, vor dem torgleichen Bruns mithin, weil dieser mehr Spiele brauchte für seine Bilanz. In der Gesamtliste steht Stindl bei 82 Toren, er ist Elfter des Rankings. Der Zehnte, wieder Bruns, hat drei Tore mehr. Stindls Motto für den Rest der Saison, je nach Liste: Bruns überholen, Bruns einholen.