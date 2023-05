„Anerkennung für seine Leistung“ Für Borussia-Talent Fukuda beginnt mit der U20-WM der nächste Höhepunkt

Wenn am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr der Abpfiff in Wolfsburg ertönt, hat die U19 von Borussia Mönchengladbach ihr letztes Saisonspiel absolviert. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende tritt am letzten Spieltag der Sonderrunde beim VfL Wolfsburg an, die vergangenen Duelle mit dem FC Augsburg (6:0) und dem Deutschen U19-Meister Mainz 05 (1:0) haben die Gladbacher bereits für sich entschieden.