Borussias U23-Trainer Eugen Polanski „Muss nicht vier Schritte auf einmal gehen“

Als wir Eugen Polanski in der vergangenen Woche im Borussia-Park treffen, ist noch nicht absehbar, dass er am letzten Spieltag mit der U23 beim 5:5 auf Schalke noch einmal für Furore sorgen wird – und auch nicht, dass sich am vergangenen Samstag das Gerücht verbreiten wird, Polanski werde die Nachfolge von Daniel Farke antreten. Die Vizemeisterschaft hat Gladbachs U23 in der Regionalliga West knapp verpasst, dennoch können Polanski und sein Team auf eine starke Saison zurückblicken. Wie der Trainer diese Spielzeit und seine eigene Arbeit bewertet, erzählt er im Saisonabschluss-Interview.