„Das ist nicht so einfach“ Was Borussia-Trainer Farke an den Trennungsberichten nervt

Daniel Farke wollte sich zum Thema Zukunft in Gladbach nicht äußern, er will sich auf die Gegenwart konzentrieren. „Was mich ein bisschen nervt, ist, dass jetzt zwei Spiele in Folge so eine Spekulation zwei Stunden vor Spielbeginn aufkommt. Wir hatten zwei coole Spiele in Dortmund und hier in Leverkusen, und dann werden die Jungs mit solchen Meldungen konfrontiert - und wir erwarten, dass sich alle hochprofessionell und konzentriert auf Fußball konzentrieren. Das ist nicht so einfach“, merkte Farke an.