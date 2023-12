Bayers Trainer bleibt cool Leverkusens Rekordjagd lässt Alonso kalt

Der 27. Mai 2023 war für den VfL Bochum ein erinnerungswürdiger Tag. Der Klub aus dem Ruhrgebiet sicherte sich am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Klassenerhalt – mit einem 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Bis heute ist die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch die letzte, die ein Pflichtspiel gegen die Werkself gewinnen konnte. „Das habe ich ehrlicherweise verdrängt“, sagte Simon Rolfes nach dem 3:0 gegen Eintracht Frankfkurt am Sonntag. Bayers Sportgeschäftsführer schob aber schnell nach: „Bochum ist eine gute Mannschaft. Das haben wir damals und am Wochenende beim 3:0 gegen Union Berlin gesehen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, dann sind auch wir gut.“