Folgenschweres Gladbach-Spiel Nicht nur Thurams Knie wurde beschädigt vor zwei Jahren in Leverkusen

Marcus Thuram will seine „letzten beiden Spiele für Borussia einfach genießen“ und sich zurückerinnern „an die schönsten Momente, die ich hier erlebt habe“. Dass er einsatzbereit ist für den vorletzten Auftritt am Sonntag (19.30 Uhr/Dazn) bei Bayer 04 Leverkusen, steht fest nach Thurams Trainingsteilnahme am Freitag. Dass zu den besten Erinnerungen das bislang letzte Gastspiel in der BayArena am 21. August 2021 zählt, ist nicht anzunehmen.