Bayer patzt doppelt Stindls später Ausgleich schockt die Werkself

Farkes Pendant Xabi Alonso verzichtete nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen die AS Rom auf Rotation. Lediglich Amine Adli rutschte für Sardar Azmoun in die Startformation – eine Entscheidung, die sich nach 15 Minuten auszahlte: Piero Hincapie schickte den 23-jährigen Franzosen auf der linken Seite steil, der nahm Tempo auf, zog in den Strafraum – und überwand aus spitzem Winkel Borussias Ersatzkeeper Jan Olschowsky (15.). Nur fünf Minuten später stand es 0:2 aus Sicht der Elf vom Niederrhein, weil Jeremie Frimpong von rechts in den Strafraum flankte, damit den am Fünfmeterraum einlaufenden Kerem Demirbay in Szene setzte, der den zu spät kommenden Olschowsky aus kurzer Distanz per Kopfball überwand.