„Will schnell meinen Platz finden“ Transfer offiziell – Borussia verpflichtet Grant-Leon Ranos vom FC Bayern

In der vergangenen Saison debütierte der 1,80 Meter große Angreifer noch als U19-Spieler bei der Zweitvertretung der Bayern. In seinem letzten Jahr in der A-Jugend erzielte er in 17 Spielen elf Tore, hinzu kamen sechs Assists. Am Ende der Saison kam er zudem auf neun Regionalliga-Einsätze, da traf er dreimal und bereitete fünf weitere Tore vor.