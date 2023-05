„Lars Stindl ohooo“ Borussias Kapitän füllt weiter sein „Bonus“-Heft

Mönchengladbach · In der Endphase der Saison beweist Lars Stindl noch einmal, wie wichtig er für sein Team ist. Das ist in diesen Tagen auch rund um den Borussia-Park zu spüren, es sind Stindls letzte Arbeitstage als Gladbacher. Wie er sein Tor in Leverkusen erlebte und wie er auf das Spiel gegen Augsburg blickt.

23.05.2023, 12:17 Uhr

Lars Stindl kurz nach seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich in Leverkusen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Die Trainingseinheit am Montag war beendet, doch ein Gladbach-Fan wollte noch nicht sofort nach Hause. „Ich möchte Lars noch Tschüss sagen. So viele Gelegenheiten gibt es ja nicht mehr“, sagte er. Wenig später verließ Stindl den Trainingsplatz, klatschte mit dem Anhänger ab und stand noch für ein gemeinsames Foto bereit.