Nur ein Sieg in der Fremde So setzt sich Borussias schwächste Auswärtsbilanz seit 13 Jahren zusammen

Analyse | Mönchengladbach · Mit dem 2:2 bei Bayer Leverkusen hat Borussia bereits einen Schlussstrich unter ihre Auswärtsbilanz 2022/23 gezogen – so schlecht war sie zuletzt in der Spielzeit 2009/10. Welche Werte besonders auffallen und warum es trotzdem nicht so negativ hätte laufen müssen.

22.05.2023, 17:55 Uhr

Borussias Auswärtssaison 2022/23 endete untypisch – mit einem kleinen Erfolgserlebnis. Dank Lars Stindls spätem Ausgleich beim 2:2 bei Bayer Leverkusen machten die Gladbacher in ihrem letzten Auswärtsspiel der laufenden Spielzeit erstmals seit zweieinhalb Jahren auf fremden Platz noch einen Zwei-Tore-Rückstand wett. Zuletzt hatte es das beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt im Dezember 2020 gegeben – damals war es ebenfalls Stindl, der mit seinem späten Ausgleich einen Hattrick fabrizierte.