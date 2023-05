Bundesliga, Ausland, alte Bekannte Diese Spieler soll Roland Virkus laut den Borussia-Fans holen

Till Campo

„Ich würde gerne Georges Mikautadze vom FC Metz nächste Saison in Gladbach sehen. Er ist ein technischer starker, schneller Stürmer mit großem Aktionsradius und wäre der optimale Nebenmann einer klassischen Neun. Dazu ist er mit 22 Jahren noch jung und entwicklungsfähig und kein One-Season-Wonder (vorher schon starke Leistungen in Seraing in Belgien). Er hat sich kontinuierlich, angefangen in der 2. belgischen Liga und wäre jetzt bereit für den Schritt in die Bundesliga. Er ist ein starker Elferschütze, was nach den Abgängen von Ramy Bensebaini und Lars Stindl ein weiterer kleiner Pluspunkt wäre.“