Notencheck gegen Leverkusen Bei zwei Borussen gehen die Meinungen deutlich auseinander

Interaktiv | Mönchengladbach · Insgesamt fiel die Bewertung der Gladbacher Leistungen beim 2:2 in Leverkusen bei den Fans besser aus als in unserer Einzelkritik unmittelbar nach dem Spiel am Sonntagabend. Besonders ein Profi kam deutlich besser weg – für einen Borussen galt jedoch das genaue Gegenteil.

23.05.2023, 16:45 Uhr

28 Bilder Leverkusen - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 28 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini

Es waren gerade 20 Minuten absolviert, und Borussias Fans mussten bereits befürchten, schon wieder eine desaströse erste Halbzeit wie eine Woche zuvor beim 2:5 in Dortmund erleben zu müssen. So schlimm wurde es am Sonntag bei Bayer Leverkusen indes nicht: Zwar lagen die Gladbacher schnell 0:2 zurück, doch statt gänzlich einzubrechen gelang ihnen diesmal sogar noch ein Punktgewinn. Das späte 2:2 machte sich natürlich auch in unserer Bewertung bemerkbar, die Borussen kamen bei uns letztlich noch auf einen Notenschnitt von 4,03. Die Fans honorierten die Steigerung nach dem schwachen Start noch etwas deutlicher und vergaben im Schnitt eine 3,81, was noch einer 4+ entspricht. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Großteil der elf Startelfspieler bei unseren Lesern etwas besser wegkamen als in unserer Einzelkritik am Sonntagabend. Sechs Profis erhielten im Durchschnitt eine bessere Note, besonders eklatant war der Unterschied bei Luca Netz. Der Linksverteidiger, der den gelbgesperrten Ramy Bensebaini vertrat und kommende Saison dauerhaft dessen Job übernehmen soll, hatte bei uns mit einer glatten 5 zu den schwächsten Borussen gezählt. Die Fans gingen deutlich gnädiger mit dem Talent um und gaben eine 3,73 (4+). Auch unsere beiden anderen Spieler mit der Note 5 kamen bei der Bewertung der Fans besser weg: Christoph Kramer und Marvin Friedrich landeten jeweils bei einer 4,32 (4-). Damit waren sie trotzdem die notenschwächsten Borussen bei unseren Lesern – dicht gefolgt von Friedrichs Nebenmann in der Fünferkette, Nico Elvedi (RP-Note 4), der mit seiner 4,3 zu den drei Spielern gehörte, die im Vergleich zu unseren Noten von den Fans schlechter gesehen wurden. Das traf neben Elvedi noch auf Manu Koné und Marcus Thuram zu. Letzterer hatte bei uns die beste Note eines Gladbachers bekommen (Note 3), die Fans gaben dem Franzosen dagegen eine 4,1. Der Mittelstürmer war in Leverkusen von Jonas Hofmann in vorderster Reihe unterstützt worden, der deutsche Nationalspieler brachte Borussia mit seinem 1:2-Anschlusstreffer auch zurück ins Spiel. Für die Fans wurde er damit zum besten Borussen – die Benotung (3,32) glich jedoch unserer 3- fast bis auf die letzte Kommastelle. Jubiläum für Borussias kuriosen Endspiel-Dreierpack Final-Teilnahmen 1973 Jubiläum für Borussias kuriosen Endspiel-Dreierpack Borussias Kapitän füllt weiter sein „Bonus“-Heft „Lars Stindl ohooo“ Borussias Kapitän füllt weiter sein „Bonus“-Heft Foto: dpa/Federico Gambarini Einigkeit herrschte sonst nur noch bei Torwart Jan Olschowsky, der zunächst unglücklich aussah und dann aber ebenfalls seinen Anteil daran hatte, dass Gladbach bei Bayer trotz 0:2-Rückstands noch einen Punkt holte. Spätestens mit Lars Stindls spätem Ausgleich konnten dann auch die Benotungen etwas gnädiger ausfallen. Der Kapitän traf zum dritten Mal in Folge als Joker und spielte erneut weniger als 30 Minuten, sodass er keine Note mehr erhielt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Leverkusen - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

