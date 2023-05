Final-Teilnahmen 1973 Jubiläum für Borussias kuriosen Endspiel-Dreierpack

Es war ein bitteres Lob, das Borussia am späten Abend des 23. Mai 1973 vom Gegner erhielt. „So wie Borussia stürmt niemand sonst in Europa“, sagte Bill Shankly, Trainer des FC Liverpool, der vor 50 Jahren trotz einer 0:2-Niederlage am Bökelberg erstmals den Uefa-Cup gewann. Der Sieg der Gladbacher reichte nicht, um die 0:3-Niederlage zwei Wochen zuvor an der Anfield Road noch aufzuholen. Die Borussen scheiterten in ihrem ersten Europapokalfinale trotz einer starken Aufholjagd knapp an den aufstrebenden Briten, auf die Gladbach in der Folge noch häufiger im Europapokal treffen sollte.