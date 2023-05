Sperre verkündet Leverkusens Hincapie kommt nach Horrorfoul gegen Gladbachs Weigl glimpflich davon

Denn beim Stand von 2:2 im Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sorgte der Leverkusener Piero Hincapie für den Moment, der in der Nachspielzeit noch einmal große Aufregung auf dem Spielfeld verursachte. Was war passiert? Hincapie hatte sich den Ball im Mittelfeld zu weit vorgelegt und war mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Weigl gegangen, den er mit voller Wucht am linken Unterschenkel traf. Schiedsrichter Daniel Siebert blieb keine Wahl – er schickte Hincapie, umringt von zahlreichen Borussen, die sich über das rüde Foul ärgerten, ohne zu Zögern mit Rot vom Platz. Proteste der Leverkusener gab es keine, zu offensichtlich war Hincapies überhartes Einsteigen.