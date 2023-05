Es hängt bereits im Geschäft Neues Gladbach-Trikot zitiert die späten 70er

Das neue Leibchen hat einen V-Ausschnitt in Schwarz, Weiß und Grün, die Klubfarben haben auch der Polo-Kragen und der Ärmelbund. Das neue Outfit dockt auch an die Klubgeschichte, es erinnert in seiner Art an verschiedene Trikots der späten 70er Jahre, besonders an die letzte Meistersaison der Gladbacher 1976/77.