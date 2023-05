Nach dem Aus gegen die AS Rom Borussia-Trainer Farke fürchtet Bayers Europa-Frust

Den letzten Gladbacher Sieg in Leverkusen gab es im November 2019, das war vor der Pandemie und in der Saison, in der Borussia am Ende in die Champions League einzog. Überhaupt war das rheinische Duell in jenen Jahren immer eins, über dem das Thema Europa schwebte. Das ist nun auch so, jedoch aktiv nur für Bayer. Für Gladbach ist es nur eine theoretische Bedrohung, wenn Bayer Europa-Frust in Europa-Lust verwandelt.