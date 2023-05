„Das geht nicht an einem Tag“ Gladbach-Manager Virkus will Farke-Entscheidung nicht überstürzen

Noch 180 Minuten Fußball und eine Generalanalyse – dann wird Borussia ihre Entscheidung verkünden, ob es mit Farke in die neue Saison geht oder ob zum dritten Mal in Folge im Sommer ein neuer Trainer übernimmt. Im Fall der Fälle ist U23-Coach Eugen Polanski nach Informationen unserer Redaktion der Top-Kandidat, sein Name war in diesem Kontext erstmals am Samstag rund um das Spiel der Profis bei Borussia Dortmund aufgetaucht. Zwei Tage später schloss Virkus – auch das hätten erste Gerüchte als Möglichkeit benannt – eine sofortige Trennung von Farke aus.