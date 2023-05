Mehr als ein emotionaler Faktor Warum Gladbach nicht hinter Köln landen darf

Erstmals seit dem achten Spieltag steht der 1. FC Köln vor Borussia Mönchengladbach in der Tabelle. Mit einem Sieg bei Werder Bremen am Samstag könnte der FC seinen Rivalen vom Niederrhein bereits so unter Druck setzen, dass eine Rücküberholung am letzten Spieltag nur noch möglich wäre, sofern Borussia selbst am Sonntag bei Bayer Leverkusen gewinnt. Nächste Woche empfängt Gladbach den FC Augsburg, Köln ist im Heimspiel gegen den FC Bayern aller Voraussicht nach noch am Titelkampf beteiligt.