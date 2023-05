Baut Farke um? Wie die Dreierkette Borussia guttun kann

Stabilität ist ein klar formulierter Anspruch in Gladbach, oft genug aber nicht mehr als Wunschdenken der Borussen. Was vergangene Woche beim 2:5 in Dortmund passierte, war das genaue Gegenteil von Stabilität, es war ein Zusammenbruch aller Systeme in den ersten 32 Minuten. Vier Gegentore gab es, so viele wie in vorher sechs Spielen insgesamt. Die Reaktion von Trainer Daniel Farke: Er installierte nach der Pause eine defensive Dreierkette. „Das war das, was uns in diesem Spiel mit diesem Spielverlauf gutgetan hat“, sagte Farke.