Stürmer aus Düsseldorf Kein akutes Gladbach-Interesse an Kownacki

Da Thuram (zehn Tore in 13 Ligaspielen) aller Voraussicht nach ablösefrei wechseln wird, muss Borussia bei der Suche kreativ agieren und kann sich nicht auf üppige Einnahmen, zum Beispiel durch einen Verkauf Manu Konés, verlassen. Beljo, der im März erst 21 Jahre alt wird, gilt mit einer Ablöse im Bereich von sechs Millionen Euro als potenzielles Schnäppchen – wenn er den Schritt von Kroatien in eine Topliga gut verkraftet und das hält, was sich viele Experten vom technisch versierten 1,95-Meter-Mann erhoffen. Bei Zugängen für den Angriff gab die Gerüchteküche ansonsten nicht viel her in den vergangenen Monaten. Der Wolfsburger Omar Marmoush, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, wurde noch genannt.