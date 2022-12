Borussias Stürmersuche Der Name Beljo hält sich hartnäckig

Als Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte, drehte die englischsprachige Berichterstattung am Rad: Wie viele Tore würde der Stürmer mit der Ein-Tor-pro-Spiel-Quote in der Bundesliga wohl in der Premier League erzielen? Es gab datenjournalistische sowie sportphilosophische Abhandlungen zur sogenannten „Bundesliga Tax“, die besagt, dass es in Deutschland signifikant einfacher sei als in England, Tore zu schießen.