Frankreichs Vize-Weltmeister Marcus Thuram ist nun Borussias größter Star

Auch der Grinch weiß, wie der Torjubel des Marcus Thuram geht. Zeige- und Mittelfinger der einen Hand an der Stirn, mit der anderen Hand der Fingerzeig auf den Bizeps: Köpfchen und Kraft sind es, die Erfolg ausmachen, das dürfte die Botschaft sein. So stand der aktuell beste Torschütze der Borussen mitten in New York und posierte während seines Weihnachtsurlaubs mit einem Menschen im Grinch-Kostüm in seiner eigenen Pose für ein Foto. Wem so etwas widerfährt, der hat eine gewisse Berühmtheit erlangt.