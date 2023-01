Angreifer sucht neuen Klub Fortunas Kownacki ist bei Borussia wohl aktuell kein Thema

Kownacki war sehr lange Zeit ein absoluter Ladenhüter. Im vorvergangenen Winter hatte Sportvorstand Klaus Allofs Mühe, überhaupt einen Klub zu finden, der bereit war, Kownacki über eine Leihe Spielpraxis zu gewähren. Bei Lech Posen brachte sich der Nationalspieler schließlich wieder in eine entsprechende Form, in Daniel Thioune hat er einen Cheftrainer, der voll auf ihn setzt. Ein klassischer Knipser war Kownacki nie und wird es in diesem Fußballleben wohl auch nicht mehr werden.