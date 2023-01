Mögliche Wechsel bei Fortuna Düsseldorf Das sagt Allofs zur Zukunft von Kownacki und Tanaka

Er gehörte zu den wichtigen Konstanten in der Hinrunde bei Fortuna. Dawid Kownacki hat als Angreifer mit sieben Treffern mindestens solide geliefert. Doch er hat dem Verein vor Wochen mitgeteilt, dass seine Zeit in Düsseldorf im Sommer zu Ende sein wird. Die polnische Offensivkraft wird den Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern.