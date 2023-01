Borussias Ex-Torwart Marc-André ter Stegen - doppelt geadelt und ambitioniert

Das alles sind Fakten, die Xavi (767 Spiele), der selbst die Nummer zwei in der ewigen Bestenliste des FC Barcelonas ist hinter Lionel Messi (778), mit Blick auf ter Stegen Aufstieg in die Kapitänsriege berücksichtigt hat: „Es war an der Reihe und hat es sich verdient, dazuzugehören.“ Nicht wenige Fußball-Freunde in Deutschland sagen eben dies, was ter Stegens Situation im deutschen Nationalteam angeht. Er hätte es verdient, mal die Nummer eins in seiner Heimat zu werden. Derzeit ist er es wohl, schließlich fehlt Manuel Neuer, die in Stein gemeißelte Nummer eins des DFB, wegen seines Unterschenkelbruchs langfristig.