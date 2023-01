„Durch die Hintertür“ Eberl bedauert Art des Gladbach-Abschieds und wehrt sich gegen Kritik

Am 28. Januar 2022 hatte sich Eberl, wie er auf seiner letzten Pressekonferenz erklärte, erschöpft zurückgezogen von seinem Posten als Sportdirektor bei Borussia. Am 1. Dezember begann der 49-Jährige als neuer Sportchef bei RB Leipzig. „Ich habe in diesen zehn Monaten mit professioneller Hilfe sehr viele Erkenntnisse gewonnen, was mit mir passiert ist und wie es dazu gekommen ist. Und jetzt kommt tatsächlich der zweite große Part dieser Reflexion, nämlich die Umsetzung der Erkenntnisse im Alltag“, sagte Eberl über die Erkenntnisse aus seiner Auszeit. „Ich merke jetzt schon, dass das eine große Herausforderung ist und ich aufpassen muss, dass ich nicht wieder in eine solche Tretmühle reinkomme.“ So vereinbare er mit Freunden und Familienmitgliedern feste Besuche oder Telefonate, und er wolle nicht sagen, dass es ihm gut gehe, wenn dem nicht so sei.