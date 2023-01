Borussias Kapitän fehlte lange Was Stindls Zwangspause für den Konkurrenzkampf auf der Zehn bedeutet

Auf Lars Stindl traf das nicht zu. Borussias Kapitän musste weiter passen und fehlte letztlich zwei Wochen komplett. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich gleich noch einen zweiten Infekt eingefangen – was nun schon deutlichere Auswirkungen auf die Winter-Vorbereitung des Routiniers hat. „Lars hat jetzt leider viel verpasst und wurde durch die Infekte schon geschwächt. Wir müssen schauen, ob er am 3. Januar überhaupt schon wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Das werden wir wahrscheinlich von Tag zu Tag entscheiden müssen“, sagte Farke am Ende der vergangenen Woche. Immerhin: Am Silvester-Vormittag konnte Stindl zumindest eine leichte Laufeinheit auf dem Platz absolvieren, während die Kollegen intensiver unterwegs waren.