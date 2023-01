Später Sommer-Transfer Warum Ngoumou derzeit im Borussia-Training heraussticht

Am Mittwoch musste Nathan Ngoumou mit dem Training aussetzen. Während die Kollegen ihre Einheit auf dem Platz absolvierten, musste dem 22-Jährigen ein Hagelkorn am Auge entfernt werden. Wegen der Entzündung im oberen Augenlid hatte der Franzose schon am Dienstag nicht am Teamtraining teilnehmen können, sondern hatte nur individuell einige Läufe absolviert. Indes ist es nur eine kurze Pause, die Ngoumou einlegen musste, schon am Donnerstag könnte er zurückkehren – was vor allem sein Trainer hofft. Denn Daniel Farke ist mit der bisherigen Winter-Vorbereitung des Flügelspielers sehr zufrieden.