Kurzurlaub beendet U23-Torjäger Telalovic darf weiter bei den Profis vorspielen – Lob von Farke

Mit der Empfehlung von zehn Treffern und sechs Assists in 20 Regionalliga-Spielen darf sich Telalovic zunächst also weiter beweisen. Bis Sommer 2021 war Telalovic noch für seinen Heimatklub in der Verbandsliga aktiv, ehe der Wechsel zum Regionalligisten FV Illertissen erfolgte. Sechs Monate später kam er im Januar 2022 zu Borussia, nun steht er gemeinsam mit Top-Spielern wie Alassane Plea, Lars Stindl und Christoph Kramer auf dem Platz. „Er adaptiert sich schnell und ist von Tag zu Tag gewachsen, er hat es bisher wirklich gut gemacht“, sagt Farke. An die Schärfe des Profitrainings musste sich Telalovic zunächst gewöhnen. „In der Spielqualität, im Tempo und der Intensität, die die Jungs an den Tag legen, sind das noch ein paar Level mehr“, hatte er nach den ersten Einheiten gesagt. Im Anschluss war zu sehen, wie er sich nach und nach besser zurechtfand.