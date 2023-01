Borussias Daniel Farke über die Trainer-Arbeit „Wenn du nur eine Aufstellung aufs Papier pinnst, zieht das nicht mehr“

Mönchengladbach · In Borussias Podcast hat Cheftrainer Daniel Farke gesagt, was er für wesentlich hält in der modernen Trainerarbeit. Und auch, welche Methoden in seinen Augen ausgedient haben. Zudem sagte Farke, was er von der Trainerausbildung in Deutschland hält.

03.01.2023, 11:09 Uhr

10 Bilder Das ist Daniel Farke 10 Bilder Foto: dpa/Marius Becker