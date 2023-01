Gladbachs Torwart und die Zukunftsfrage Das Sommer-Thema bekommt eine neue Dynamik

Sommer muss in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, abwägen: Mit einer Vertragsverlängerung könnten Entwürfe für ein Torwartdenkmal in Gladbach in Auftrag gegeben werden. Selbst die Gegentorflut in den vergangenen beiden Jahren konnte seinem Status nichts anhaben, mit seinen Paraden und als mitspielender Torwart erreichte er eine neue Stufe. Beim Portal „Sofascore“ war Sommer 2022 der am besten bewertete Keeper in Europas Topligen.