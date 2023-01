Ausblick auf 2023 Für welche Borussen die Restsaison besonders richtungsweisend wird

Florian Neuhaus Hinter dem 25-Jährigen liegt eine rund dreimonatige Ausfallzeit, in der Rückrunde will er nach seiner Kreuzbandverletzung möglichst viele Spiele machen. Doch wohin entwickelt sich Neuhaus’ Karriere grundsätzlich? Ist er im kommenden Sommer bereit, zu einem größeren Verein zu wechseln? Oder kann Gladbach ihn von einer Vertragsverlängerung (läuft 2024 aus) überzeugen und Neuhaus in eine Führungsrolle hineinwachsen?