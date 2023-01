Erstes Training im neuen Jahr Farke muss auf drei Borussen verzichten – und freut sich auf einen Rückkehrer

Dafür wird der Trainer am Mittwoch seinen letzten WM-Fahrer wieder im Borussia-Park begrüßen können: Vizeweltmeister Marcus Thuram steigt nach seinem verspäteten Urlaub wieder ein und wird zunächst einmal die obligatorischen individuellen Tests absolvieren. „Wenn sich alle Werte gut darstellen, könnte es im Extremfall so sein, dass er vielleicht schon am Donnerstag in das Mannschaftstraining einsteigt. Oder wir belasten ihn noch individuell. Das müssen wir entscheiden, wenn wir alle Daten haben“, sagte Farke, der sich insgesamt sehr zufrieden zeigte mit den Trainingsleistungen: „Intensität, Spannung, auch die Qualität der Trainingseinheiten ist richtig gut. Wichtig wird aber letztlich sein, dass wir das dann auch auf den Platz bringen.“