Fohlen-Gerüchtecheck : Geht Borussia in Paderborn auf Schnäppchen-Jagd?

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Ist Gladbach in Paderborn auf Schnäppchen-Suche?

Der „Kicker“ berichtet, dass Borussia an Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn interessiert sei. Der Grieche soll eine Option für Verstärkungen im Gladbacher Mittelfeld sein. Um die Situation im Sturm zu verbessern, soll, so berichtet die „Bild“, mit Streli Mamba ebenfalls ein Spieler der Westfalen das Interesse von Sportdirektor Max Eberl geweckt haben.

Aufgrund der Corona-Krise wird es hohe finanzielle Verluste geben, die sich sowohl im Gesamten als auch speziell bei Borussia auf das Geschehen am Transfermarkt auswirken wird. Entsprechend interessant sind in diesen Zeiten Akteure, die keinen allzu hohen Preis haben. Vasiliadis (Marktwert 3,2 Millionen Euro, Vertrag bis 2021) und Mamba (Marktwert 1,6 Millionen Euro, Vertrag bis 2022) wären zwei günstige Spieler, zumal ihr aktueller Klub stark abstiegsbedroht ist und sie als Leistungsträger der Paderborner wohl nicht den Weg in die Zweite Liga mit antreten würden. Vasiliadis stand immer in der Startelf des SCP, musste aufgrund einer Gelbsperre lediglich einmal aussetzen, und kommt auf ein Tor und einen Assist in seinen 24 Einsätzen. Mamba kommt in 18 Spielen auf fünf Treffer und zwei Vorlagen.