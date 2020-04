Trotz fünf Niederlagen in sieben Spielen : Am 18. April gab es zwei wegweisende Siege

Am 18. April 1998 siegte Borussia 2:1 in Dortmund – es war der Auftakt einer famosen Aufholjagd. Foto: imago

Mönchengladbach Borussia hätte am Samstag beim SC Freiburg gespielt, wegen der Corona-Krise fiel die Reise in den Breisgau aus. Ein gutes Datum ist der 18. April, an dem es nur Auswärtsspiele gab seit 1965, insgesamt nicht für Gladbach, doch zwei wichtige Siege gab es doch.

Es wäre der nächste Versuch gewesen, endlich mal wieder beim SC Freiburg siegreich zu sein in einem Bundesliga-Spiel. Zuletzt gelang das am 23. März 2002, als Arie van Lent per Kopf den 1:0-Sieg möglich machte. Seitdem gab es vor allem schlechte Erfahrungen im Schwarzwald, mal abgesehen von dem 3:1 am 10. Dezember 2007. Das jedoch ereignete sich im Topspiel der zweiten Liga an einem Montagabend. In der Bundesliga gab es in bisher 17 Spielen beim Sport-Club den einen Sieg, fünf Unentschieden und eben elf Niederlagen.

Weil aber die Corona-Pandemie den Fußball in den Ruhezustand versetzt hat, muss Borussia auf das 18. Bundesligaspiel in Freiburg warten. Vielleicht steigt die Chance sogar, dass es dann was wird, wenn die Corona-Pause vorbei ist. Denn der 18. April ist insgesamt kein gutes Datum für Borussia. Sieben Spiele gab es seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1965, alle fanden auswärts statt - und fünf gingen verloren.

Im ersten Meisterjahr 1970 gab es ein 0:1 bei Hannover 96, 1979 dann ein 0:2 beim VfB Stuttgart, 1992 ein 1:2 beim 1. FC Nürnberg, 1997 ein 0:1 bei Hansa Rostock und schließlich 2009 ein 1:4 bei Eintracht Frankfurt, bei dem Borussias Michael Bradley auch noch einen Elfmeter verschoss.Doch es gibt auch die andere Kategorie des 18. April, denn zweimal war es auch ein Tag für wegweisende Siege.

1981, in einer Saison, in der es nicht so richtig gut lief für die Borussen, gab es an diesem Datum einen 3:2-Derbysieg beim 1. FC Köln. Der zuvor oft gescholtene Stürmer Harald Nickel traf an diesem Tag doppelt, zwischendrin war auch Uwe Rahn, der vor der Saison gerade erst von Waldhof Mannheim gekommen war, erfolgreich. Mit diesem Sieg schoss sich Borussia wieder in den Kreis der Uefa-Cup-Kandidaten. Mit einem 3:0 bei Borussia Dortmund am letzten Spieltag wurde die Europa-Pokal-Teilnahme nach einem Jahr Abwesenheit dann auch wieder sicher gestellt.

1998 hatten die Gladbacher ganz andere Sorgen. Sie hatten in der Woche zuvor, am 11. April, gerade 0:3 gegen den MSV Duisburg verloren und es schien, als sei der erste Abstieg nicht mehr abzuwenden. Stefan Effenberg vergoss an jenem Ostersonntag bittere Tränen vor der Nordkurve. Doch am 18. April passierte, was niemand für möglich gehalten hatte: Gladbach siegte 2:1 bei Borussia Dortmund durch die Tore von Jörgen Pettersson und Karlheinz Pflipsen.Das war der Auftakt einer famosen Aufholjagd, die am letzten Spiel mit dem 2:0 beim VfL Wolfsburg ihren dramatischen Höhepunkt fand: Borussia rettete sich doch noch.