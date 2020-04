Gladbach-Fans gegen Geisterspiele : Warum die Fan-Doppelgänger mehr als nur Kulisse sind

Möchengladbach Borussias Ultras haben sich gegen Spiele ohne Zuschauer positioniert. Auch Fanprojekt-Chef Thomas Ludwig stellt etwas klar.

Die Doppelgänger mehren sich bei Borussia. „Wir haben schon über 5000 Bestellungen“, sagt Thomas Ludwig, Vorsitzender des FPMG Supporters Club, der Dachorganisation der Gladbach-Fanclubs. Viele der Kunststoff-Figuren mit den Fan-Fotos darauf, die bei möglichen Geisterspielen eine Kulisse simulieren sollen, hat das Fanprojekt bereits in der Nordkurve des Gladbacher Stadions aufgebaut. Ganz allein müssen sich die Borussen also nicht fühlen, wenn es, wie von der Deutschen Fußball-Liga geplant, im Mai ohne Fans weitergeht mit der Bundesliga. Die Fortführung des Spielbetriebs wird von der DFL und auch den Klubs als überlebenswichtig für den Fußball angesehen – der TV-Gelder wegen.

Borussias Fans sind auf das Szenario vorbereitet, sie arbeiten daran, dass es ein anderes Bild geben würde als am 11. März, als Beton und leere Sitzschalen die einzige Kulisse waren beim 2:1-Derbysieg der Gladbacher gegen den 1. FC Köln im ersten Geisterspiel der Fußball-Bundesliga. Doch gut finden die Fans den Ansatz, den Fußball so schnell wie möglich wieder rollen zu lassen, nicht.

Die Ultra-Gruppe Sottocultura hat sich positioniert und schließt sich damit dem Aufruf des Zusammenschlusses der Fanszenen an. „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir vertreten die klare Position, dass es keine Lex Bundesliga geben darf“, heißt es in der Stellungsnahme auf der Sottocultua-Homepage unter dem Titel „Quarantäne für den Fußball – Geisterspiele sind keine Lösung.“