Bei Re-Start nach der Corona-Pause : Warum Borussia gute Aussichten auf Erfolg hat

Mönchengladbach Im Mai will die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Für Borussia geht es dann sportlich um viel, doch es gibt Dinge, die Mut machen, dass das Team von Trainer Marco Rose seine Ziele erreichen kann.

Noch ist nicht endgültig beschlossen worden, ob die Bundesliga, wie derzeit geplant, in drei Wochen den Spielbetrieb fortsetzt. Doch die Borussen bereiten sich genau darauf vor, arbeiten in den geheimen Trainingseinheiten an allem, woran man in Zeiten der Corona-Krise arbeiten kann. Um dann die letzten neun Spiele möglichst erfolgreich zu bestreiten und in der nächsten Saison in der Champions League dabei zu sein. Und es gibt durchaus Faktoren, die viel Mut machen, dass dies auch klappen wird.