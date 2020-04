Borussia-Quiz : Zehn Fragen zu Gladbachs Spielerverkäufen

Mönchengladbach In den vergangenen Jahren haben die Gladbacher viel Geld mit Spielerverkäufen eingenommen. Doch auch vor den großen Summen wurden Profis abgegeben. Testen Sie Ihr Wissen über Borussias getätigte Transfers als abgebender Verein.

Heutzutage sind Spielerverkäufe ein sehr entscheidender Teil des Aufstiegs der Borussen. Mit Einnahmen wie für Thorgan Hazard vor dieser Saison, für den Borussia Dortmund eine Grundablöse von 25,5 Millionen Euro bezahlt hat, finanziert Sportdirektor Max Eberl entwicklungsfähige Spieler, die Gladbach nicht nur weiterhelfen, sondern auch eine Art Wertanlage für die Zukunft sind. Es ist also auch wichtig für Borussia, Profis abzugeben, auch wenn es oftmals schmerzt. In unserem neuesten Quiz widmen wir uns den Transfers, bei denen Gladbach der abgebende Verein war.

Wir blicken aber auch in die Zeiten zurück, in denen das Geld auf dem Transfermarkt keine (große) Rolle gespielt hat. 1973 wechselte Günter Netzer ablösefrei zu Real Madrid, doch es gab zwei weitere Borussen, die in diesem Jahrzehnt zu den „Königlichen“ gewechselt sind. Wissen Sie noch, welche Akteure das waren? Und schon Ende der 60er gab es einen Transfer, den so viele bestimmt gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Denn Jupp Heynckes, Borussias bester Torjäger aller Zeiten, wechselte 1967 für drei Jahre zu einem anderen Klub, ehe er 1970 wieder nach Gladbach kam. Wissen Sie, für welchen Klub Heynckes drei Jahre lang stürmte? Testen Sie nun Ihr Wissen über Borussias Spielerverkäufe.