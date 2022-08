Doucouré sorgt für beste Nachricht : Borussias U23 zeigt zu wenig - Erster Sieg für U19

Mönchengladbach Borussias „Unterbau“ ist am Wochenende ungeschlagen geblieben. Richtig zufrieden sein konnte aber nur U19-Trainer Sebastian König. Besonders erfreulich: Mamadou Doucouré spielte erstmals durch.

Vor allem bei zwei Aluminiumtreffern war Wuppertal im Rheydter Grenzlandstadion den drei Punkten nah. Marco Stiepermann (ein ehemaliger Schützling von Borussias Chefcoach Daniel Farke bei Norwich City) setzte einen Schuss auf die Latte (23.), Roman Prokoph hatte bei einem Kopfball Pech (46.). Vor allem in der zweiten Hälfte tat sich wenig vor den Toren. Erst kurz vor dem Ende schnupperte Gladbach noch einmal am Sieg, doch die Joker Ryan Naderi und Mika Schroers spielten eine Überzahlsituation schlecht aus.

Polanskis Mannschaft konnte diesmal weniger von Verstärkung aus dem Profikader profitieren. Nach ihren Einsätzen in der Vorwoche beim starken 1:1 gegen Aufstiegsfavorit Preußen Münster waren Luca Netz (Saisonpremiere), Rocco Reitz und Yvandro Borges Sanches mit dem Bundesligateam in München, dafür standen Oscar Fraulo, Conor Noß und Torben Müsel bei der U23 in der Startelf. Für die wohl erfreulichste Nachricht des Tages sorgte Mamadou Doucouré: Erstmals konnte er 90 Minuten durchspielen. Nächsten Samstag geht es nach Ahlen.

Die Null stand auch bei Borussias U19, allerdings nur hinten. Sebastian Königs Mannschaft durfte sich bereits am Freitag über den ersten Saisonsieg im dritten Spiel freuen. „Allen Beteiligten ist ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, wir sind glücklich über diesen Erfolg“, sagte König nach dem 2:0 bei Viktoria Köln. Dimitrie Deumi-Nappi (53.) und Tony Reitz (67.) sorgten für die Tore. Am kommenden Samstag um 13 Uhr ist Münster zu Gast auf dem Fohlenplatz.

Eher holprig ist auch die U17 in die Saison gekommen. Am Sonntag verpasste das Team von Sascha Eickel trotz zwischenzeitlicher Führung beim SC Paderborn den Sieg. Neuzugang Winsley Boteli aus der Schweiz glich in der 36. Minute Monti Theiss‘ 1:0 aus. Nach der Pause erzielte Leonard Laatsch (64.) das 2:1 für Borussia, ehe erneut Theiss sechs Minuten später zum 2:2 traf. In der Vorbereitung hatten Gladbachs B-Junioren noch 6:1 gegen Paderborn gewonnen.