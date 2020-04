Konsolenduell im Live-Ticker : Borussia empfängt Köln zum digitalen Derby

Auf dem Rasen feierte das Team von Trainer Marco Rose zwei Siege. Am vierten Bundesliga-Spieltag gewannen die Fohlen mit 1:0 in Köln. Und auch im Rückspiel setzten sich die Gladbacher durch. Beim ersten und bislang einzigen Geisterspiel im Fußball-Oberhaus siegte Borussia 2:1. Folgt am Samstag auf der Konsole Derby-Sieg Nummer drei?