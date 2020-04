Nach der aktiven Zeit : Diese Profis könnten eine zweite Karriere bei Borussia haben

Mönchengladbach Raffael, Christoph Kramer, Patrick Herrmann, Lars Stindl und Tony Jantschke sind zu Identifikationsfiguren bei Borussia geworden. Sie könnten auch nach ihrer Spieler-Karriere Funktionen im Verein übernehmen.

Neben dem Brasilianer gibt es vier weitere Profis, ohne die Borussia schon jetzt kaum noch denkbar wäre. Tony Jantschke ist seit 2006 im Klub, er hat wie Patrick Herrmann, der seit 2008 in Gladbach ist, noch nie für einen anderen Verein im Seniorenbereich gespielt. Anders als Raffael haben Jantschke, 30 Jahre alt, und Herrmann, 29, zwar noch einige Spieler-Jahre vor sich, doch für eine Zeit danach könnte Borussia schon jetzt die Gedankenspiele beginnen.

Jantschke wäre jemand für die Rolle eines Machers, er ist eine Führungspersönlichkeit, gut strukturiert, einer, der gedanklich in die Tiefe geht, auch mal ungemütlich werden kann. Er könnte Borussia weiter voranbringen, ob im Nachwuchsbereich oder bei den Senioren. Eine Rolle in der Jugendarbeit zu übernehmen, kann sich auch Kapitän Lars Stindl vorstellen, wie er schon betont hat. Herrmann ist dagegen der perfekte Repräsentant für Borussia auf nationaler Ebene. Er könnte den Klub medial und werbetechnisch vertreten. Kein anderer Gladbacher steht so sehr für Borussia, die Fans lieben ihn und er lebt den Klub.