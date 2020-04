Machen Sie den Persönlichkeits-Test : Welcher Borussia-Spieler steckt in Ihnen?

Mönchengladbach Wir haben einen kleinen Persönlichkeits-Test entwickelt, mit dem Sie herausfinden können, welchem Profi der Borussia Sie am meisten ähneln.

Jeder Fan der Borussen dürfte seinen Liebling in der Mannschaft haben. Gerade unter jüngeren Anhängern ist es auf dem Bolzplatz gang und gäbe, in die Rolle seines favorisierten Fußballers zu schlüpfen, am besten zeitgleich noch im Trikot des eigenen Idols. Wir wollen mal testen, welcher Spieler aus dem Gladbacher Kader wirklich in Ihnen steckt.

Wir haben gefragt, welcher Typ von Fußballer Sie sind, wie Sie sich als Person in der Öffentlichkeit geben, wie emotional Sie auf dem Spielfeld sind und wie Sie auf ein Angebot eines anderen Vereins reagieren würden. Im Gegenzug haben wir anhand unserer Erfahrungen mit den Spielern aus unserer täglichen Arbeit am Borussia-Park, wo unsere Reporter im Normalfall (nicht in Zeiten der Corona-Krise) jeden Tag mit den Gladbachern im Kontakt sind, Einschätzungen getroffen, welche Antworten auf welchen der Profis, die zum Kader der Borussen gehören, zutreffen – Mamadou Doucouré, Torben Müsel und Keanan Bennetts wurden nicht bedacht als Perspektivspieler.

Jeder Antwortmöglichkeit haben wir eine Ziffer zugeordnet. Schreiben Sie sich bestenfalls nach jeder Auswahl die Ziffer auf, nach den vier Fragen ergibt sich eine vierstellige Zahl. In der Auswertung (am Ende der Umfrage oder dieses Artikels) können Sie lesen, welcher Code auf welchen Borussia-Profi zutreffen würde. Es gibt aber auch Kombinationen, die auf keinen Gladbacher zutreffen. Aber vielleicht erkennen Sie anhand mehrere Übereinstimmungen ja eine Ähnlichkeit zu einem Borussen? Machen Sie nun den Persönlichkeitstest.

Hier nochmal die möglichen Zifferncodes für die Spieler:

Yann Sommer (1248)

Tobias Sippel (1148)

Max Grün (1147)

Stefan Lainer (2158)

Matthias Ginter (8148)

Nico Elvedi (8158)

Tony Jantschke (3149)

Oscar Wendt (5157)

Ramy Bensebaini (2147)

Tobias Strobl (7147)

Christoph Kramer (7249)

Florian Neuhaus (7158)

Denis Zakaria (8258)

Laszlo Bénes (5158)

Jonas Hofmann (8248)

Lars Stindl (5249)

Fabian Johnson (4157)

Raffael (5259)

Ibrahima Traoré (5248)

Patrick Herrmann (4249)

Marcus Thuram (5258)

Alassane Plea (6157)