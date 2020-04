Ein Hoffnungsträger, drei Sorgenkinder : So läuft es für die fünf verliehenen Borussen

Mönchengladbach Jordan Beyer, Michael Lang, Moritz Nicolas, Julio Villalba und Andreas Poulsen sind in dieser Saison von Borussia verliehen worden – mit unterschiedlichem Erfolg.

In der jüngeren Vergangenheit waren Leihgeschäfte ein Erfolgsmodell der Borussen. Florian Neuhaus wurde in der Saison 2017/18 für ein Jahr an Fortuna Düsseldorf abgegeben, wo er in der Zweiten Liga Spielpraxis sammelte, die ihm dann schnell einen Stammplatz in Gladbach einbrachte. Und Laszlo Bénes ging im Januar 2019 ein halbes Jahr zum Zweitligisten Holstein Kiel. Diese Erfahrung half ihm, bei Borussia nach seiner Rückkehr durchzustarten.